Luta contra mosquito da Dengue deve ser reforçada no verão

Empenhar-se para exterminar o Aedes Aegypti deve ser uma atitude permanente da população, mas que precisa se intensificar no verão – já que essa estação propicia condições mais favoráveis à sua reprodução. A associação de chuva e calor, própria da primeira estação do ano, cria o ambiente perfeito para arboviroses, que são as doenças provocadas por artrópodes – como o pernilongo Aedes Aegypti, que é o vetor transmissor da Dengue.

Para vencer a batalha contra esse mosquito, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) coloca nas ruas sua equipe de agentes de combate a endemias, que têm como missão vistoriar residências para identificar focos endêmicos e, ainda, orientar a população sobre os cuidados para evitar oferecer condições propícias para o desenvolvimento das enfermidades infecciosas. No entanto, segundo o chefe da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) da Pasta, Wagner Santos, esse exército de servidores não é suficiente para extinguir os criadouros da Dengue.

“Precisamos firmar uma parceria com os cidadãos para aniquilar o Aedes Aegypti, pois os agentes de endemias estão fazendo a parte deles. Mas os moradores precisam, também, dar sua contribuição, mantendo alguns cuidados, como descartar lixo adequadamente, evitando deixá-los em terreno baldio, não deixar água parada em objetos como pratinhos de plantas, manter a caixa d’água sempre tampada, além de realizar sua limpeza periodicamente. Infelizmente, temos encontrado calhas e piscinas sujas, além das próprias caixas d’águas sem a devida higienização. Nem bueiros têm sido respeitados, onde temos encontrado todos os tipos de coisas jogadas lá dentro”, relata Wagner.

Ele ainda alerta para os perigos dessa doença que pode, inclusive, levar a óbito. “Apesar de estarmos enfrentando uma pandemia de Covid-19, com os esforços focados, especialmente, no combate do coronavírus, não podemos esquecer que a Dengue mata. Então, quem notar que está com alguns sinais como dor de cabeça, febre, diarreia, dor de garganta ou perceber o aparecimento de algumas pintinhas na pele deve procurar um PSF para receber atendimento, pois lá o médico vai pedir os exames necessários e, com base nos resultados, poderá fazer o diagnóstico e receitar os remédios adequados”, orienta Wagner, que ainda comenta: “Algumas pessoas se confundem com os sintomas, ficando em dúvida se estão com gripe, coronavírus ou Dengue. Então, só o médico pode identificar qual a enfermidade do paciente”.