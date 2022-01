Magnani defende candidaturas para ‘oxigenar’ representação na ALMT

O vereador Roni Magnani (SD), presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, defendeu nesta semana o que chamou de ‘oxigenação’ da representação do município na Assembleia Legislativa. Falando ao Agora MT, Magnani avaliou que o grupo político do prefeito José Carlos do Pátio (SD) tem potencial para eleger candidatos nas eleições proporcionais e majoritárias.

“Não podemos deixar passar o momento. Com o tamanho que o grupo tem, com a aprovação que tem, não podemos perder a chance de eleger nossos representantes e recuperar o tamanho de Rondonópolis no cenário político. Temos condições de eleger deputados estaduais, pelo menos um federal e participar de qualquer composição majoritária”, acredita.

Roni Magnani admitiu que pode disputar uma vaga na ALMT, mas avalia que o mais importante agora é discutir a unidade do grupo e também o perfil das candidaturas. “Estou focado na gestão da Câmara Municipal e acho que isso pode me credenciar à disputa de um novo espaço” diz.

Magnani diz que hoje poucos deputados estaduais entendem a importância do cargo. Ele cita como exemplos positivos os deputados Max Russi (PSB), Janaína Riva (MDB), Eduardo Botelho (DEM) e Nininho (PSD).

“Eles entendem o tamanho do mandato. Cuidam das suas bases, mas também travam uma discussão mais macro sobre os grandes temas do Estado”, avalia.

“Rondonópolis já foi maior politicamente. Já tivemos deputados como Zé do Pátio e Percival Muniz, que movimentavam a ALMT, tinham posições firmes, mandatos robustos. É isso que vamos começar a discutir com o nosso grupo, com a sociedade. Precisamos marcar posição sim”, conclui.