Mais de 53 milhões de brasileiros estão aptos a tomar a dose de reforço da vacina

Cerca de 53 milhões de brasileiros acima de 18 anos que concluíram o esquema vacinal com a primeira e a segunda dose da vacina Covid-19 já podem retornar aos postos de vacinação para tomar a dose de reforço. O número é a soma do público-alvo referente a janeiro, que é de 32 milhões, e a fevereiro, que corresponde a 21 milhões de pessoas. De acordo com dados do LocalizaSus, 38,5 milhões foram vacinados com a dose de reforço.

Com o aumento de casos da variante Ômicron, o Ministério da Saúde reduziu para quatro meses o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço, fundamental para garantir a proteção dos brasileiros contra a doença. A medida tem como objetivo ampliar a proteção e frear o avanço da doença. Até agora, mais de 38 milhões de pessoas já reforçaram sua imunização.

Campanha

Na maior campanha de vacinação do País, o Pasta distribuiu mais de 407 milhões de doses para todos os estados e ao Distrito Federal, respeitando critérios de igualdade e proporção populacional. Destas, 352 milhões já foram aplicadas, sendo 163,3 milhões como primeira dose, o que equivale a quase 92% da população acima de 12 anos que integra o público-alvo, e 151,2 milhões de segunda dose, cerca de 85% desse público.