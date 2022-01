Mais de 70 mil mato-grossenses conseguiram emprego através do Sine em 2021

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Mato Grosso, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), encaminhou mais de 72 mil pessoas para o mercado de trabalho em 2021. No total, foram ofertadas 39.614 vagas de empregos no ano. As oportunidades ocorreram em diversas áreas nos 33 postos do Sine instalados em 30 municípios de Mato Grosso.

Em outros atendimentos da intermediação da mão-de-obra, destacam-se também a quantidade de inscritos (28.141) e quantidade de colocados no mercado de trabalho (15.341).

As principais etapas da execução do serviço de intermediação de mão-de-obra são: inscrição do trabalhador; registro do empregador; captação e registro de vagas de trabalho; cruzamento de perfil dos trabalhadores cadastrados com o perfil das vagas captadas; convocação de trabalhadores conforme pesquisa de perfil e encaminhamento para entrevista de emprego; e registro do resultado do encaminhamento.

Já os números referentes ao seguro-desemprego do trabalhador formal somaram 49.170 atendimentos; e ao trabalhador doméstico 2.576. Ambos os benefícios têm como finalidades prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado sem justa causa, auxiliando na manutenção e na busca de emprego.

Para a coordenadora do Sine MT, Simone Koehler, apesar de ter sido um ano difícil, ainda com as restrições em relação ao atendimento presencial, os resultados obtidos foram positivos.

“Tivemos o fortalecimento dos serviços do SINE disponíveis de forma virtual, pois, com a pandemia, em diversos momentos houve a necessidade de suspender o atendimento presencial. Então, os serviços do SINE disponíveis de forma virtual foram de extrema importância para não deixar o trabalhador desassistido. Também temos que que destacar que foi um ano em que realizamos a abertura de mais duas novas unidades de atendimento do SINE, ampliando cada vez mais as unidades e ,com isso, podendo proporcionar mais opções de atendimento a um maior número de trabalhadores”.