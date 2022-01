Marinho, principal jogador do Santos é contratado pelo Flamengo

Mal foi anunciada a venda do atacante para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o Flamengo fechou a contratação de Marinho, o principal jogador do Santos, por R$ 7 milhões.

O jogador de 31 anos se empolgou ao saber do interesse do clube carioca. Não só pelo elenco excelente que o Rubro-Negro possui. Mas também porque era um desejo de seu pai que ele vestisse a camisa do Flamengo.

“Eu fui lançado no Fluminense, pelo Renato Gaúcho. O sonho do meu pai era me ver vestindo a camisa do Flamengo, o sonho do meu pai… Não sei, talvez se eu conseguisse realizar o sonho do meu pai, né?”, disse Marinho em 2019.

Em 2018, ele já havia criado um enorme problema com a torcida do Grêmio. Escreveu aos internautas flamenguistas. “Têm de agitar para eu chegar lá [no Flamengo]. Podem ir ao Grêmio pedir empréstimo. Eu irei na hora.”

Desta vez, não precisou.

O jogador estava desgostoso na Vila Belmiro. Acreditava ter dado sua “dose de contribuição” em 2021, quando o clube vendeu seus principais atletas – entre eles, Lucas Veríssimo e Soteldo. Só Marinho ficou.

Mas fez um acordo com o próprio presidente Andrés Rueda: em 2022, quando surgisse um clube para o qual ele quisesse ir, o Santos facilitaria a negociação. E foi o que aconteceu.

Mas com sacrifício por conta do jogador.

Ele abriu mão de uma dívida que tinha com o clube, por conta de salários e luvas atrasados.

O que facilitou sua ida para o Flamengo.

O treinador Fábio Carille sabia da intenção de Marinho de ir embora do Santos.

Foi aconselhado pela diretoria a montar o time sem ele.

Tanto que o atacante nem foi inscrito no Campeonato Paulista.

O acordo prevê contrato de dois anos na Gávea.

Antes de Marinho, a direção flamenguista tentou Everton Cebolinha, do Benfica. Mas não houve acordo para a liberação por empréstimo…