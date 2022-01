Mato Grosso fecha o ano com 1,118 milhões de devedores

O número de inadimplentes do Estado de Mato Grosso cresceu 3,36% em dezembro de 2021, em relação a dezembro de 2020. O dado ficou acima da média da região Centro‐Oeste (3,26%) e abaixo da média nacional (5,15%). Na passagem de novembro para dezembro, o número de devedores do Estado caiu ‐1,87%. Na região Centro‐Oeste, na mesma base de comparação, a variação foi de ‐1,44%.

A abertura por faixa etária do devedor mostra que o número de devedores com participação mais expressiva em Mato Grosso, em dezembro, foi o da faixa de 30 a 39 anos (26,06%), tendo 43,2 anos como idade média. A participação dos devedores por sexo segue bem distribuída, sendo 54,22% homens e 45,78% mulheres.

Em dezembro de 2021, o número de devedores em Mato Grosso chegou a 1,118 milhões. Cada consumidor negativado do estado devia, em média, R$ 3.617,46, na soma de todas as dívidas. Os dados ainda mostram que 38,40% dos consumidores do estado tinham dívidas de valor de até R$ 500, percentual que chega a 53,28% quando se fala de dívidas de até R$ 1.000. O tempo médio de atraso dos devedores negativados de Mato Grosso é igual a 25,9 meses, sendo que 32,64% dos devedores possuem tempo de inadimplência entre 1 e 3 anos.

Evolução do número de dívidas

Em dezembro de 2021, o número de dívidas em atraso de moradores do Estado cresceu 5,27%, em relação a dezembro de 2020. O dado ficou acima da média da região Centro‐Oeste (5,10%) e abaixo da média nacional (6,97%). Na passagem de novembro para dezembro, o número de dívidas caiu ‐1,26%. Na região Centro‐Oeste, nessa mesma base de comparação, a variação foi de ‐2,09%.

O setor com participação mais expressiva do número de dívidas em dezembro no Estado foi Bancos, com 36,24% do total.

Em dezembro de 2021, cada consumidor inadimplente em Mato Grosso tinha em média 1,939 dívidas em atraso. O número ficou acima da média da região Centro‐Oeste (1,891 dívidas por pessoa inadimplente) e acima da média nacional registrada no mês (1,820 dívidas para cada pessoa inadimplente).

“O consumo em 2021 apresentou de forma geral números melhores que o ano anterior, ao analisar somente o crediário onde o crescimento ficou próximo de 20% e compararmos com o percentual de inadimplência, é possível afirmar que o saldo final foi positivo”, avaliou o superintendente da CDL Cuiabá, Fábio Granja.

Ele acrescentou que apesar do resultado em 2021 ter sido melhor, será preciso ficar atento com o mercado e planejar bem 2022. “A inadimplência é um mal que afeta negócios, leva a escassez de recursos, a falência e prejudica até mesmo o psicológico de pessoas. Diante de um cenário econômico ainda instável, é preciso cada vez mais ter um plano financeiro pessoal que seja consultado e revisado de forma periódica. Com a alta da inflação, a capacidade de pagamento do cidadão foi reduzida e com isso a dificuldade de pagar contas parceladas. O exemplo mais claro é o crescimento da fatia de dividas com os bancos que envolvem financiamentos, empréstimos e o rotativo do cartão de crédito” concluiu ele.