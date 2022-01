Mineradoras têm 24 horas para apresentarem ‘raio-x’ de barragens de MG

O Governo de Minas Gerais deu às mineradoras donas das 31 barragens em alerta no estado o prazo de 24 horas para apresentarem um “raio-x” sobre a segurança das estruturas em meio às chuvas dos últimos dias. Segundo a gestão de Romeu Zema (Novo), as companhias foram notificadas nesta terça-feira (11).

De acordo com o governo de Minas, as empresas terão que apresentar “a existência ou não de plano para o período chuvoso, avaliação da performance do sistema de drenagem, anomalias e patologias registradas, bem como as ações que serão adotadas para manutenção e monitoramento das mesmas”.

É importante dizer que é uma ação preventiva que se adiciona ao esforço do Governo do Estado e do Ministério Público e da ANM [Agência Nacional de Mineração] ao longo de 2021”, destacou a secretária de Meio Ambiente, Marília Melo.

A solicitação também teve apoio do MPMG (Ministério Público de Minas Gerais), representado pelo procurador-geral de Justiça de Minas, Jarbas Soares Júnior, e do MPF (Ministério Público Federal), em nome do procurador da República Carlos Bruno Ferreira.

“As informações deverão ser apresentadas à Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam), que analisará os dados em conjunto com o Ministério Público Estadual e com o apoio de auditorias externas independentes que acompanham as estruturas”, concluiu nota do governo.

Levantamento do estado mostra que, em Minas Gerais, 31 barragens estão com algum grau de alerta, sendo 22 no nível 1, seis no nível 2 e três no nível 3. O último representa risco iminente de rompimento.