Ministro das comunicações processa ex-chanceler por calúnia e difamação

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, decidiu acionar a Justiça contra o ex-chanceler Ernesto Araújo. Nesta quinta-feira (20) Faria usou as redes sociais para informar que processou Araújo por calúnia e difamação. A ação será julgada pela 7ª Vara Criminal de Brasília.

“Enquanto a gente trabalha pelo Brasil, uns só atrapalham. A partir de agora, mentiras e teorias esdrúxulas, fruto de criações mentais, serão tratadas na justiça”, escreveu Fábio Farias anexando na postagem cópia da ação.

A decisão de recorrer ao Judiciário marca uma nova fase nas conturbadas relações entre integrantes do governo e ex-apoiadores da gestão.

Além de Araújo, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, também tem usado as redes sociais para atacar ministros e parlamentares. Os ataques são vistos como uma estratégia política dos ex-aliados que pretendem disputar as eleições deste ano.

Após o anúncio do processo, Ernesto Araújo voltou a acusar o ministro Fábio Farias de ‘perseguir conservadores’ e tentar impedir o livre debate. Para ele, a ação judicial teria o intuito de utilizar indevidamente o Poder Judiciário como mordaça ao debate.

“Só não vê de que lado você está quem não quer. Você está do lado da velha política, contra o projeto transformador que o povo brasileiro escolheu em 2018 na figura do Presidente Jair Bolsonaro. Em um ano e meio no Ministério, você foi decisivo para diluir e enfraquecer aquele projeto e agora vem tentar calar – com medidas judiciais improcedentes – aqueles que, como eu, ainda sonham com um Brasil diferente do seu. Mas não se preocupe, jamais me deixarei intimidar e continuarei dizendo a verdade”, disse Araújo em sua conta no Twitter.