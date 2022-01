Motorista cochila na pista e bate na traseira de caminhão baú na avenida Tancredo Neves

Um acidente entre dois veículos aconteceu neste sábado (29), após o motorista do veículo de passeio cochilar e bater na traseira de um caminhão baú, em Tangará da Serra-MT.

Conforme as primeiras informações, o condutor do veículo de passeio transitava pela avenida Tancredo Nenes que fica próximo a sede do Corpo de Bombeiros e o motorista cochilou e bateu em um caminhão que estava estacionado.

Apesar do acidente de grande impacto o condutor não se feriu e admitiu realmente ter cochilado no trajeto e que vinha de uma reunião do município de Diamantino.