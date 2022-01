Motorista de caminhão fica preso às ferragens após colisão com carreta

Dois motorista ficaram feridos após um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão caçamba, na manhã desta sexta-feira (28), na MT-130, próximo a penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis (MT). O motorista do caminhão de 30 anos ficou preso às ferragens do veículo.

Conforme informações colhidas no local do acidente, o motorista da carreta cochilou no volante e acabou batendo na traseira do caminhão. Com a força da colisão, o caminhão saiu da pista e ficou destruído. O condutor da carreta teve algumas escoriações. Já o motorista do caminhão ficou preso às ferragens do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Morro da Mesa estiveram no local e atenderam a ocorrência.

O motorista foi retirado do caminhão e encaminhado ao Hospital consciente.

O caminhão estava carregado com piche e a carga ficou espalhada.

A Polícia Civil também compareceu no local.