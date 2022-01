Motorista de caminhão invade preferencial, acerta cabine de caminhonete e idoso fica ferido

A imprudência no trânsito fez mais uma vítima em Rondonópolis nesta sexta-feira (28). O motorista de um caminhão invadiu a pista preferencial e atingiu a lateral direita da cabine de uma caminhonete F-400, no Parque Universitário. O condutor da caminhonete foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações apuradas pela equipe do AGORA MT, a colisão aconteceu no cruzamento entre a avenida Asa Branca com a rua Curió. O motorista do caminhão, carregado com bebidas, seguia pela Curió no momento em que invadiu a preferencial e bateu na F-4000.

A unidade avançada do Samu foi acionada e socorreu o motorista da caminhonete, 65 anos. Ele recebeu os primeiros socorros no local e depois foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentando ferimentos pelo corpo. O idoso trabalha como ‘freteiro’ na cidade.

No caminhão de bebidas tinham duas pessoas, nenhuma delas ficaram feridas na colisão.

Cruzamento perigoso

À reportagem do AGORA MT, moradores da região disseram que diversos acidentes tem acontecido no cruzamento, inclusive colisão com vítima fatal. Os moradores alegam que muitos motoristas e motociclistas não sabem que a avenida Asa Branca agora é a pista preferencial e não mais a rua Curió. Eles pedem que os condutores se atentem à mudança.