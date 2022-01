Motorista fica preso às ferragens após tombar caminhão na Serra

Um motorista ficou preso às ferragens na tarde desta quarta-feira (12) em mais um acidente registrado na Serra de Tapirapuã, trecho que liga Tangará da Serra a Nova Olímpia. Esse é o terceiro acidente registrado no local em menos de uma semana.

Segundo informações, o caminhão estava carregado com pedras e acabou tombando na curva e descendo na ribanceira.

Bombeiros estão no local tentando fazer a retirada da vítima que está presa às ferragens com vida. Uma equipe do Samu também ajuda no socorro.

Os dois sentidos da pista estão interditados.