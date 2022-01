Naiara Azevedo é condenada em ação trabalhista de ex-guitarrista

Naiara Azevedo foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Goiás ao pagamento de reajustes salariais a um ex-guitarrista.

De acordo com a decisão do juiz Marcelo Nogueira Pedra, a soma dos valores pode chegar a R$ 100 mil.

Segundo o processo, o músico alega que trabalhou por mais horas do que previsto em contrato CLT. Além disso, a defesa afirma que o ex-funcionário não recebeu os valores do adicional de insalubridade por exposição a ruído.

“Condena-se a primeira reclamada a pagar o adicional noturno incidente sobre as horas acima, observada a hora noturna reduzida e utilizado o divisor 150, com dedução dos valores pagos a mesmo título no curso do vínculo e observância do limite do pedido”, diz um dos trechos da sentença.

Procurada pela reportagem, a equipe da cantora não retornou o contato até a publicação desta nota.