‘Não tínhamos outra saída’, diz prefeito sobre volta de restrições em Tesouro

O prefeito de Tesouro, Isaack Castelo Branco, defendeu hoje (27) a retomada as restrições contra a Covid-19 no município. O decreto foi publicado ontem e as novas medidas incluem a redução do horário de funcionamento do comércio, suspensão de festas, uso obrigatório de máscaras e também combate à disseminação de notícias falsas (fake news).

“É uma decisão que não gostaria de tomar. Imaginei que depois do início da vacinação isso não seria mais necessário, porém os números estavam aumentando muito e chegamos à conclusão que precisávamos agir”, afirmou.

A cidade, que ficou sem registrar novos casos nos meses de novembro e dezembro do ano passado, tem agora 123 pessoas com vírus ativo.

Na semana passada houve também um óbito, elevando para 16 o número total de mortes causado pela Covid-19 desde o início da pandemia.

“Em um único dia (24/01) tivemos 37 pessoas com diagnóstico positivo, superando o recorde de contaminações diárias registrado no ano passado. Isso aumentou a preocupação. O quadro é gravíssimo e acho que a população compreende nossa atitude”.

Isaack Castelo Branco disse que também pesou na decisão a situação em Primavera do Leste e Rondonópolis, cidades que servem de referência e para onde são enviados os pacientes em situação mais grave.

“Como em Rondonópolis a contaminação também é alta e a ocupação dos leitos está no máximo, teríamos muita dificuldade para encaminhar nossos pacientes”, ressalta o prefeito.

VACINA E ECONOMIA

As medidas anunciadas ontem ficarão em vigor até o dia 08 de fevereiro e o prefeito reconhece que podem causar um efeito negativo nas atividades econômicas. No entanto, ele afirma que conversou com as principais lideranças e que há um consenso sobre a necessidade de uma ação mais rigorosa.

“Com certeza vai refletir na economia. O comércio é o que mais sofre. Mas não tínhamos outra opção. Se não tomássemos essa atitude a situação poderia ficar muito pior, sofreríamos muito mais. Não adianta deixar tudo aberto e depois pagar um custo mais alto. Conversei com vários comerciantes e eles concordaram”, disse.

O prefeito também espera que as restrições ajudem a aumentar a adesão à campanha de imunização contra a Covid-19. Neste caso, a maior preocupação é com os moradores que moram em regiões rurais mais distantes e também com os que resistem à vacina.

“Fizemos uma campanha de vacinação completa, inclusive indo às casas de quem não compareceu aos postos. Mas não conseguimos alcançar a todos e, como em outras cidades, há também aqueles que optaram por não se vacinar”, lamenta.

O município informa que as equipes de saúde continuam mobilizadas e que é fundamental que todos cumpram as datas no calendário de vacinação.