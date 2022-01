Neymar? Anitta e Marquezine fazem as pazes

Neymar? Que Neymar? E nada como superar de vez um boy, não é mesmo? Parece que chegou ao fim uma das rusgas mais comentadas entre duas grandes celebridades: Anitta e Bruna Marquezine.

Depois de muita polêmica envolvendo as duas e o jogador Neymar, Bruna fez questão mostrar no último fim de semana que qualquer saia justa que tinha com a cantora ficou no passado.

Marquezine não só compareceu ao show de Anitta neste domingo (23), no Rio, como dançou, cantou as músicas da funkeira e ainda foi ao camarim dar um abraço e parabenizar Anitta.

A cantora e a atriz não eram vistas juntas desde 2019, quando Anitta viveu um affair com Neymar meses após o craque ter terminado o namoro com Bruna.

Na ocasião, Anitta e Neymar teriam ficado juntos no mesmo camarote de Carnaval onde estava Bruna, que teria saído de lá chorando.

As duas não eram melhores amigas, mas tinham uma relação de cordialidade.

Após o episódio do Carnaval, Bruna parou de seguir Anitta nas redes sociais. Voltou em 2020, do nada. Mas só agora as duas se encontraram e selaram a paz.