Neymar é flagrado juntinho com Bruna em passeio de barco

Neymar surpreendeu os fãs ao aparecer, pela primeira vez, com a modelo Bruna Biancardi. O jogador postou uma foto com o novo affair nos stories do Instagram.

A imagem agitou as redes sociais, e os internautas reagiram. “O homem está apaixonado”, comentou um seguidor. “Assumidos”, postou mais uma.

Os boatos de que Neymar e Biancardi estariam juntos surgiram em agosto de 2021 depois que os dois foram flagrados em um passeio de barco.

As imagens viralizaram, e a modelo foi comparada com a atriz Bruna Marquezine, ex-namorada do craque.