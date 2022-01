Nininho comemora reativação de unidade do Incra em Rondonópolis

O deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD) disse hoje (19) que a a reativação da unidade Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Rondonópolis, vai possibilitar avanços nos processos de regularização e emissão de títulos.

O deputado destacou que somente na região mais de cinco mil processos aguardam por análises e acredita que a unidade vai suprir as demandas das famílias com propriedades rurais nos 11 municípios, que integram as regiões sul e sudeste. A partir de agora todos passaram a contar com o suporte e atendimentos de forma mais acessível.

“Fizemos os encaminhamentos junto ao coronel Cunha superintendente do Incra, e desde a primeira reunião ele demonstrou vontade e disposição para que a reativação fosse concretizada, quero aproveitar para agradecer os atendimentos da equipe do Incra e a gestão que o coronel Cunha tem desempenhado na autarquia”, ressaltou Nininho.

Para Cunha os procedimentos passam a ganhar mais agilidade. “Nós temos uma demanda em Cuiabá de todo o estado, ou seja, os processos estão em uma fila única, com a reativação da unidade na região sul e com os três servidores disponíveis para atender as demandas o fluxo será mais dinâmico. Hoje a principal intenção e objetivo do Incra é entregar os documentos das terras de famílias que aguardam por toda uma vida para ter acesso a melhorias”, asseverou o superintendente.

A unidade do Incra de Rondonópolis está há nove meses fechada, e sem atividade desde março de 2020, quando os processos foram encaminhados para Cuiabá. Em agosto de 2021, prefeito José Carlos do Pátio (SD) assinou o Programa Titula Brasil que permite que os municípios aumentem a capacidade operacional dos procedimentos de titulação e regularização fundiária das áreas rurais do Incra.

A reativação será oficializada nesta quinta-feira (20), às 14 horas, na sede localizada na Rua João Pessoa, n.º 164, no bairro Vila Aurora I, com a presença confirmada do deputado Nininho, o superintendente será pela superintendente regional substituta, Marina Reis Souza.

