Nova intervenção no Impro esbarra na falta de interessados

Apesar de inesperada, não chega a ser surpreendente a recusa do prefeito José Carlos do Pátio (SD) em nomear os eleitos e ensaiar uma intervenção no Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis.

Em 2018 ele chegou a decretar uma intervenção por 180 dias, exonerando os diretores e nomeando pessoas de sua confiança para gerir o instituto. Na época a medida teve o apoio do Sispmur e de quase todos os vereadores. E mesmo assim a iniciativa não vingou.

Naquele mesmo ano de 2018 Roberto Carlos acabou retornando ao cargo através do voto dos servidores, façanha repetida no final do ano passado – agora com 95% de aprovação. A grande diferença no momento é que desta vez a posse de Roberto Carlos tem também o apoio da maioria da Câmara e do sindicato dos servidores.

A situação é tão desfavorável à intervenção que faltam até interessados em assumir o cargo. A coluna foi informada que pelo duas pessoas sondadas pelo prefeito recusaram a nomeação.

Além da pressão dos servidores, os convidados revelaram que temem comprometer suas histórias e patrimônio pessoais aceitando participar desta ‘aventura’.