Nova pesquisa mostra que não houve mudanças na corrida pela presidência

A nova rodada de pesquisas feita pelo Ipesp, sob encomenda da XP Investimentos, mostra que não houve alterações nas posições dos principais pré-candidatos à presidência da República.

No cenário estimulado de primeiro turno o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança, com 44% das intenções de voto, contra 24% do presidente Jair Bolsonaro (PL) que aparece em segundo lugar bem distante dos demais concorrentes.

Os números dos dois candidatos que lideram a corrida eleitoral são os idênticos aos apurados na pesquisa anterior do Instituto.

Na terceira posição, aparecem empatados com 8% o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Como a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, eles também estão tecnicamente empatados com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que tem 2%.

No cenário sem a presença de Moro, Lula aparece com 44%, enquanto os demais candidatos somados têm 43%. Dentro da margem de erro, porém, não é possível dizer que Lula venceria no primeiro turno.

ESPONTÂNEA E 2º TURNO

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Lula aparece com 35% das intenções de voto. Bolsonaro fica em segundo lugar, com 23%, enquanto 26% dos entrevistados não responderam ou não souberam responder. Juntos, os entrevistados que escolheram outros candidatos somaram 9%, e os brancos e nulos foram 6%.

O levantamento também ouviu a opinião de voto dos eleitores em um eventual segundo turno. Lula Venceria todos os candidatos. Contra Bolsonaro, o petista teria 54% dos votos contra 30% do adversário. Nesse cenário, branco, nulos, não sabem ou não responderam somam 16%.

Os dados indicam também que num confronto direto em segundo turno, Bolsonaro também perderia para Ciro, Dória e Moro.

Veja os cenários de segundo turno testados:

Lula (54%) x Bolsonaro (30%)

Lula (50%) x Moro (31%)

Lula (51%) x Ciro (25%)

Lula (52%) x Doria (19%)

Ciro (45%) x Bolsonaro (33%)

Doria (42%) x Bolsonaro (33%)

Moro (35%) x Bolsonaro (28%).

A pesquisa XP/Ipespe foi realizada entre os dias 24 e 25 de janeiro e ouviu mil pessoas com 16 anos ou mais em todas as regiões do país. A coleta das opiniões foi feita por telefone, e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95,5%.

O levantamento foi registrado junto à Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-06408/2022.