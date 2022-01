Novo ‘Homem-Aranha’ se torna o 6º filme mais assistido da história

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa continua fazendo história e batendo recordes de bilheteria.

O mais recente filme do herói estreou em dezembro e, pouco mais de um mês depois, já se tornou o 6º mais assistido de todos os tempos.

A superprodução ultrapassou outros sucessos como Jurassic World e o live-action de O Rei Leão.

Até agora, Sem Volta para Casa já arrecadou cerca de US$ 1,69 bilhão, algo em torno de R$ 5,4 bilhões.

Em seu sexto fim de semana nos cinemas, o filme voltou ao primeiro lugar das bilheterias nos EUA, com mais US$ 14,1 milhões arrecadados de sexta-feira (21) até domingo (23).

Confira abaixo a lista com os 10 filmes mais vistos de todos os tempos.

1) Avatar – US$ 2,84 bilhões

2) Vingadores: Ultimato – US$ 2,79 bilhões

3) Titanic – US$ 2,2 bilhões

4) Star Wars: O Despertar da Força – US$ 2,06 bilhões

5) Vingadores: Guerra Infinita – US$ 2,04 bilhões

6) Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa – US$ 1,69 bilhão

7) Jurassic World – US$ 1,67 bilhão

8) O Rei Leão – US$ 1,66 bilhão

9) Os Vingadores – US$ 1,518 bilhão

10) Velozes e Furiosos 7 – US$ 1,517 bilhão