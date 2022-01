Número de cidades em emergência mais que dobra

O número de cidades que decretaram situação de emergência devido às chuvas em Minas Gerais mais que dobrou nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil nesta quarta-feira (12), 341 municípios estão em alerta. O número é 135% maior que o divulgado na terça-feira (11), quando foram contabilizados 145 municípios.

Diferentes regiões do estado têm sido afetadas pelos temporais desde o início do período chuvoso, que começou em outubro de 2021. Ao todo, 24 pessoas morreram em decorrência das chuvas. Nas últimas 24 horas, cinco novos óbitos foram registrados.

Devido aos impactos dos temporais, como alagamentos e deslizamentos, 3.992 mineiros estão desabrigados, ou seja, necessitam de abrigo público. Já outros 24.610 estão desalojados e tiveram de deixar sua casa para se abrigar em imóveis de parentes ou amigos.

Ainda segundo o boletim da Defesa Civil, as regiões oeste e sul do estado continuaram a ser fortemente afetadas pelas chuvas na terça. Em Governador Valadares, cerca de 55 mil pessoas foram afetadas com o aumento do nível do rio Doce. O município foi um dos novos 196 a decretar situação de emergência nas últimas 24 horas.

Mortes causadas pelas chuvas

Na terça-feira (11), um homem morreu após ser atingido por um muro que caiu enquanto ele trabalhava, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, uma ventania teria causado a queda da estrutura.

Em Santana do Riacho, a 96 km de Belo Horizonte, Jean Ricardo de Matos, de 34 anos, não resistiu ao ser atingido por um raio quando escalava o Morro da Pedreira, na região da Serra do Cipó.

Na segunda-feira (10), os bombeiros localizaram os corpos de duas mulheres no córrego da cidade de Perdigão, a 139 km da capital, após terem o carro levado pela enxurrada. As vítimas, de 79 e 55 anos, estavam desaparecidas desde o último sábado (8).

Também no sábado, um homem de 55 anos teve a casa atingida por um deslizamento. O corpo dele foi encontrado na segunda (10).