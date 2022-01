Obra da Setrat é contestada em vídeo e secretário de trânsito explica mudança

O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves, defendeu hoje (21) a instalação do semáforo no cruzamento das avenida Marechal Rondon com a rua Rosa Bororo, próximo ao casario, na região central de Rondonópolis. A obra foi criticada em um vídeo divulgado pelo patrulheiro da PRF, Aristóteles Cadidé. Alves também gravou um vídeo rebatendo as críticas (veja abaixo trechos das duas gravações).

Aristóteles Cadidé considera que houve inversão de prioridades e que falta fundamentação técnica à decisão de instalar o semáforo.

Em conversa com a reportagem do portal AGORA MT, Cadidé avaliou que a justificativa dada pela Setrat para a obra tem uma premissa equivocada.

“Disseram que o pessoal não obedecia aquele cruzamento (com a rua Rosa Bororo), que muitas pessoas viravam à esquerda correndo risco de vida.

SEGURANÇA

Procurado pela reportagem, o secretário Lindomar Alves rebateu as críticas. Segundo ele, o novo semáforo aumentou a segurança no local e os problemas de fluidez ocorrem em poucos momentos.

“É apenas no horário de pico na ida para o trabalho pela manhã. O cidadão perde 20 segundos na ida ao parar no semáforo, mas na volta ganha quase 2 minutos por não ter, caso não queira, de girar embaixo da ponte”, afirma.

Lindomar também enviou para a redação um outro vídeo, gravado no sentido inverso ao do mostrado nas imagens produzidas por Cadidé. Ele reafirmou a importância do semáforo e acredita que as críticas feitas ao investimento não levam em conta a segurança de condutores e pedestres.

“Antes (os críticos) não estavam preocupados com quem vinha da ponte ao Centro, e que não respeitavam os blocos e furavam para acessar a Rua 15 de Novembro e eram atropelados por quem irrigava a ponte. Os traumas e o abarrotamento da UPA e REGIONAL não importavam, não é mesmo? Alguns estão preocupados com oferecer rapidez, nós estamos em oferecer segurança”, declarou.