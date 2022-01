Pandora é encontrada 45 dias após o desaparecimento, em Guarulhos

Fim das buscas e da agonia.

A cachorrinha Pandora, desaparecida desde 15 de dezembro, foi encontrada nesta tarde de domingo (30), em São Paulo.

Ela havia sumido durante uma conexão de um voo da Gol Linhas Aéreas do Recife para Navegantes em 15 de dezembro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Desde então, os tutores de Pandora reagiram em duas frentes:

Entraram na Justiça cobrando providências da companhia aérea e da GRU Airport.

E mobilizaram as redes sociais nas buscas pelo pet.

“Estamos buscando um veterinário porque ela aparenta estar bem, mas está muito magra”, disse ao Blog o advogado Leandro Petraglia, que defende os tutores de Pandora.

Nas redes sociais já circulam fotos e vídeos do dono do pet, Reinaldo, abraçado ao animal.

Pandora foi encontrada, curiosamente, dentro do Terminal de Cargas do Aeroporto de Guarulhos.

Uma das liminares concedidas pela Justiça foi justamente a garantia de acesso às dependências do aeroporto aos donos e à empresa contratada para realizar as buscas pelo pet.

“Ficamos muitos felizes ao encontrarmos a Pandora. Acha-la é a prova de que a persistência de todos nós valeu a pena. Agora lutaremos pela responsabilização dos envolvidos, pela saúde da Pandora e para garantir que isso não se repita mais. As companhias aéreas precisam respeitar os animais e dignificar o transporte aéreo para todos”, comemorou Petraglia.

Na ocasião, a Gol se pronunciou:

“A Gol se solidariza com o sofrimento do tutor da Pandora. Entendemos a dor de alguém que se vê subitamente separado de seu animal de estimação e sabemos que os laços de afeto que desenvolvemos com os pets são algo extremamente importante em nossas vidas. Assim, lamentamos profundamente o incidente ocorrido, no qual a cachorrinha Pandora escapou da caixa de transporte durante a conexão entre dois voos. Imediatamente após a constatação deste triste episódio, passamos a empreender uma série de medidas para, ao mesmo tempo, amparar e reduzir o sofrimento do tutor do animal, além de acionar diferentes meios para tentar localizar o paradeiro da Pandora”.

Assim que foi confirmada a localização de Pandora neste domingo, o Blog solicitou um novo comunicado à Gol. Até a atualização deste texto, não houve resposta.