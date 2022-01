Para este domingo um delicioso bife rolê com creme de milho

Ingredientes

8 bifes de coxão duro

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 gomo de linguiça calabresa em tiras

2 cenouras em tiras

8 vagens

4 colheres (sopa) de óleo

1 cebola em cubos

4 dentes de alho amassados

3 colheres (sopa) de extrato de tomate

1/3 de xícara (chá) de molho de soja (shoyu)

2 litros de água fervente

Creme de milho

2 latas de milho verde escorridas

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 cubo de caldo de galinha

2 xícaras (chá) de leite

1 caixa de creme de leite (200g)

Sal a gosto

Modo de preparo

Tempere os bifes com sal e pimenta. Sobre cada um, coloque uma tira de linguiça, uma de cenoura e uma vagem. Enrole como rocambole e prenda com palitos. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e doure os bifes. Reserve. Refogue a cebola, o alho

e o extrato. Junte os bifes na panela, junte o shoyu, a água, tampe e cozinhe por 20 minutos em fogo baixo, após iniciada a pressão. Deixe a pressão sair, abra a panela e reserve. Bata no liquidificador 1 lata do milho, a manteiga, a farinha, o leite e o caldo. Despeje em uma panela, junte o milho restante e cozinhe em fogo médio, mexendo até engrossar. Misture o creme de leite, sal e sirva com os bifes.