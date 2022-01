Parceria entre Governo e Fase vai gerar economia de R$ 100 mil ao ano para o Indea de Rondonópolis

A presidente do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea), Emanuele Almeida, e o diretor administrativo Luiz Gustavo Tarraf, vistoriaram a obra de reforma da Unidade Regional de Supervisão (URS) de Rondonópolis na quinta-feira (27). A atual unidade funciona em um prédio locado, mas passará a funcionar em espaço próprio para atender ao eixo Eficiência Pública, do Programa Mais MT, que visa reduzir os gastos com alugueis de prédios públicos.

O imóvel foi cedido ao Indea pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e a reforma é custeada com recursos do Fundo Mato-grossense de Apoio a Cultura da Semente (Fase), com valor estimado é de R$ 1,2 milhão. Após a conclusão da obra, prevista para ser entregue até maio, o Indea deve economizar cerca de R$ 8,5 mil mensais com aluguel.

“Estamos otimizando os recursos conforme a meta Aluguel Zero do Programa Mais MT e, por meio de parcerias, até o fim do ano vamos sair do aluguel em cidades como Juína, Alto Araguaia, Colniza, Rondonópolis, Sinop, Matupá e Peixoto”, argumentou a presidente do Indea.

Por meio da parceria pública privada, o Indea apresentou projetos e existem outras obras sendo tocadas a custo zero para o Estado com recursos de fundos. Em Sinop, a prefeitura doou o terreno e a construção do prédio será, também, com recursos do Fase. Já a obra de reforma da URS de Juína está sendo custeada pelo Fundo Emergencial de Saúde Animal (Fesa).