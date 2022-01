Parlamentar diz que campanha contra consumo de carne é ‘desinformação’

A deputada estadual Janaína Riva (MDB) usou as redes sociais para hipotecar apoio aos protestos realizados por pecuaristas contra uma campanha publicitária defendendo a redução do consumo de carne bovina com forma de combater o aquecimento global. A parlamentar parabenizou o movimento realizado ontem (03) por produtores em várias cidades do país e pediu o fim do que chamou de ‘desinformação’.

“É preciso dizer que a propaganda do #bradesco que gerou o protesto dos produtores rurais em frente às agências bancárias, não condiz com a verdade. Temos que parar urgente essa desinformação que vem sendo difundida na base pra nossa população e nas redes sociais. Pensem comigo e me respondam aí nos comentários se vocês acreditam realmente que a ‘segunda sem carne’ vai salvar o planeta ou a Amazônia?”, indagou a parlamentar em sua conta no Instagram.

A parlamentar ressaltou que a produção de bovinos em Mato Grosso adota métodos sustentáveis, fato não informado na campanha do banco. Para ela, os produtores rurais ajudam a evitar a fome em boa parte do planeta e isso é motivo de orgulho para os brasileiros.

Janaína também chama a atenção para a importância do segmento na economia do país. “Por traz do agro, da pecuária, existem pessoas trabalhando e construindo uma cadeia sólida de produção e renda para que as pessoas tenham acesso à comida e escolham o que comer. Não à desinformação!”.

Outros parlamentares, como o deputado estadual Gilberto Cattani (PSL) e o deputado federal José Medeiros (Podemos), também se manifestaram pela imprensa e redes sociais contra a campana publicitária e a favor dos pecuaristas.

PROTESTO

A reação dos pecuaristas resultou em protestos ontem em pelo menos cinco estados do País. Eles batizaram o movimento de ‘Segunda com Carne’, invertendo o mote da campanha publicitária divulgada pelo banco.

Em Rondonópolis os produtores se reuniram na avenida Cuiabá, que concentra boa parte das agências bancárias no município. Eles assaram e distribuíram centenas de espetinhos para populares. Aproveitaram também para divulgar informações sobre a atividade, reafirmando o compromisso com a sustentabilidade ambiental, social e econômica.

Além de Rondonópolis, também foram realizados atos nos municípios de Ribeirão Preto (SP), Araçatuba (SP), Birigui (SP), Presidente Prudente (SP), Cuiabá (MT), Araguaína (TO), Água Boa (MT), Canarana (MT), Barra do Garça (MT), Goiânia (GO) e Xinguara (PA).

Confira abaixo a fala de um dos pecuaristas: