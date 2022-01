Passageiro de motocicleta morre ao ser arremessado sobre para-brisa de carro durante acidente

Um acidente envolvendo uma moto Yamaha e um Jeep Compass aconteceu na tarde deste sábado (29), e o passageiro da motocicleta identificado como José Aparecido de Araújo, 52 anos, veio a óbito no local, na avenida Otaviano Muniz, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, no Jeep tinha a condutora e uma criança e o veículo seguia sentido Centro/ BR-364 e a motocicleta com duas pessoas em rota contrária.

O motociclista não conseguiu realizar o contorno na rotatória e acabou invadindo a pista contrária e batendo de frente com o carro.

Com o impacto da colisão, o passageiro que estava na moto foi arremessado contra o para-brisa e morreu no local.

O piloto e as ocupantes do veículo não se feriram, porém, foi realizado o teste do bafômetro no condutor da moto e constou nível acima do permitido, caracterizado embriaguez, diante do fato ele foi preso e encaminhado para delegacia.

Estiveram no local, duas ambulâncias do Samu, Polícia Civil, Politec e Polícia Militar.