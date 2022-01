Pátio confirma mudanças no secretariado e Izalba retoma Saúde

O prefeito José Carlos do Pátio inicia o ano com algumas mudanças em seu secretariado. A partir desta terça-feira (4), a servidora de carreira do município Izalba Albuquerque retorna ao comando da Secretaria Municipal de Saúde.

O seu retorno acontece após o aval dado pela justiça. Em decisão proferida em 17 de dezembro do ano passado, a desembargadora federal Mônica Sifuentes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), reverteu a medida judicial que determinou o seu afastamento do cargo em meados de 2020.

Assim como Izalba, beneficiado pela mesma decisão da justiça federal, Leandro Junqueira Arduini, que também havia sido afastado, foi readmitido como Secretário Municipal de Administração ainda no final do ano passado. O retorno de Izalba ao primeiro escalão da gestão municipal foi acertada após uma conversa com o prefeito José Carlos do Pátio nesta segunda-feira (3).

Com o retorno de Izalba ao posto, Vinicius Amoroso, que vinha comandando a Saúde, foi designado para desempenhar uma nova missão. Ele terá agora a responsabilidade de colocar em funcionamento a autarquia criada pelo município para administrar o transporte público da cidade.

Uma outra secretaria que estará com novo comandante é a de Meio Ambiente. Leandro Bernardo Leite deixa o cargo e será substituído pelo ex-secretário Marcus Vinícius das Neves que comandou as pastas de Gestão de Pessoas e Saúde no mandato anterior do prefeito José Carlos do Pátio.