Pesquisa mostra que Bolsonaro é líder em interações nas redes sociais

Um levantamento divulgado pela FGV-DAPP (Diretoria de Análise de Políticas Públicas) mostra que o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve nas redes sociais o melhor desempenho entre os principais nomes cotados para disputar a presidência da República este ano. O estudo analisou dados do período entre 17 de dezembro e 20 de janeiro e mostra Bolsonaro como o mais citado nas plataformas de internet.

De acordo com o levantamento, Bolsonaro liderou as interações em Twitter, Facebook, ​Instagram e YouTube no período. Um dos motivos seria a internação do presidente, ocorrida na virada do ano.

A maior dianteira se deu no Facebook, onde Bolsonaro obteve 13,6 milhões de interações (curtidas ou compartilhamentos), bem à frente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 2,7 milhões.

O petista, que lidera as pesquisas, aparece em segundo lugar na maioria das plataformas pesquisadas, com exceção do YouTube, em que o vice é Ciro Gomes (PDT).

Lula gerou engajamento ao defender, por exemplo, o direito à alimentação em dezembro, e quando teve um encontro com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Já Sergio Moro (Podemos) consegue picos de interações quando defende a Lava Jato e polariza com o ex-presidente.

Ciro destacou-se no período quando falou sobre sua agenda econômica e a operação da Polícia Federal da qual foi alvo. João Doria (PSDB) ganhou destaque ao falar sobre a vacinação, especialmente a de crianças.

O presidente Jair Bolsonaro tem 43 milhões de seguidores em perfis e contas oficiais no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok e Telegram.