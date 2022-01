Petebistas discutem destino e candidatura proporcional

A desfiliação em massa está decidida, mas o grupo hoje majoritário no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Rondonópolis ainda não sabe para qual legenda migrará. A decisão pode sair até o fim de janeiro e vai depender de fatores regionais e nacionais.

O atual presidente do partido no município, Valdemir Castilho, o Biliu, já antecipou que o grupo manterá o alinhamento com o prefeito José Carlos do Pátio (SD) e escolherá um partido disposto a integrar a aliança nacional em apoio à candidatura do ex-presidente Lula.

Biliu admitiu que tem conversado com lideranças do PSB e recebeu também convites de outras legendas. Porém, afirma que não haverá pressa na escolha.

“Não temos uma sangria para uma nova filiação. Há alguns partidos que já nos convidaram e com quem temos afinidade. Mas talvez não estejam na federação que vá ao encontro deste projeto nacional e do nosso projeto estadual também. Temos de observar isso”, explica Biliu.

Junto às discussões sobre a futura legenda, o grupo trabalha também para lançar a candidatura a deputado federal do ex-secretário municipal de Habitação e atual chefe do escritório de representação de Rondonópolis em Brasília, Paulo José – citado como o ‘primeiro-ministro’ da gestão de Pátio.

“Consideramos que é um nome viável para o grupo como um todo e também para o município. Mesmo sem mandato o Paulo José contribuiu muito para a cidade e poderá fazer ainda mais como nosso representante em Brasília”, considera Biliu, já dando o mote da futura campanha.