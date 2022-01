PM age rápido, recupera dinheiro roubado de conveniência e prende suspeito

Um indivíduo foi preso após entrar em um estabelecimento comercial no ramo de conveniência e efetuar um roubo nesta sexta-feira (21), no bairro Vila Andréia, em Rondonópolis- MT.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e de imediato se deslocaram às imediações.

A 14 Companhia Independente Força Tática de Polícia Militar, avistou um motoqueiro com as mesmas características do suspeito na BR-364, quando ele avistou a guarnição empreendeu fuga sentido ao Parque Universitário, adentrou no bairro Pedra 90 e ao chegar próximo do córrego escondidinho foi capturado pelos militares.

O suspeito de 22 anos estava armado com um revólver calibre 22 e munições intactas, o dinheiro roubado do estabelecimento recuperado.

Devido a ação rápida da PM, o indivíduo foi preso.

Vale ressaltar que o indivíduo já tem uma passagem por estupro, outra por receptação e mais por tráfico de droga.