PM apreende mais de 50 quilos de maconha em residência usada como depósito

A Polícia Militar apreendeu 53 quilos de maconha em Várzea Grande-MT. A droga foi localizada em uma residência denunciada por ser um local de depósito de drogas.

Os policiais do 4º BPM receberam uma denúncia anônima, via 190, informando sobre residência aparentemente abandonada que estava sendo utilizada como depósito de entorpecentes. No local, os policiais verificaram que não havia moradores na casa e adentraram no imóvel após verificarem que a porta dos fundos estava destrancada.

Em checagem pelo local, foi encontrado em um dos cômodos caixas e tambores diversos, além de 37 tabletes de maconha, 31 pedaços grandes do mesmo entorpecentes, uma caixa de isopor com porções prontas para vendas, um saco contendo ácido bórico, duas balanças e outros objetos utilizados no tráfico de drogas.

Entre os tabletes da drogas, um estava com adesivo de uma caveira e abaixo escrito ‘made in Colômbia’ e outro com a bandeira do país vizinho.

Em contato com vizinhos e moradores da região, os policiais receberam informações de que a residência pertence a uma mulher, que não foi localizada. Diante dos fatos, todos os entorpecentes e demais materiais foram encaminhados para à Central de Flagrantes.