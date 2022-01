Polícia apreende fuzil, pistola e munições durante abordagem a caminhonete

Um homem foi preso e a Polícia Militar (PM) apreendeu um fuzil, uma pistola, várias munições e outros materiais ilícitos, na madrugada deste domingo (23), no bairro Santa Rita, em Jaciara (MT). A ação foi feita durante a abordagem em uma caminhonete Ranger.

Após o registro de uma denúncia informando que o motorista de um veículo Ranger deu apoio na fuga de suspeitos de um assalto, as guarnições realizaram rondas e encontraram o veículo com as mesmas características da denúncia.

No momento que foi feito o procedimento de abordagem no veículo e ao ser perguntado se no interior do veículo havia drogas ou armas, o suspeito disse que tinha uma pistola e um fuzil.

O indivíduo disse ainda que a pistola estava carregada e alimentada e o fuzil estava sem munições.

Após a revista, os policiais encontraram as armas e munições.

O suspeito foi detido e encaminhado até a Delegacia para providências cabíveis.