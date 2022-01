Prefeito pede que população se vacine para evitar risco de nova onda de Covid-19

O prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin (MDB) está preocupado com o grande número de moradores que ainda não se vacinaram contra a Covid-19 ou estão com o atraso no calendário vacinal. O município vai iniciar amanhã (05) mais uma ampla campanha e tem pedido atenção da população sobre a importância da imunização para conter o risco de uma nova onda da doença.

“Estamos com um número crescente de novos casos e está comprovado que a maioria das pessoas que estão se contaminando são aquelas que não se vacinaram ou não retornaram para tomar a segunda ou a dose de reforço”, disse Leonardo em um comunicado público.

Conforme os dados do município mais de 7,7 mil pessoas deixaram de tomar a segunda dose e também é grande o número de cidadãos que sequer tomaram a dose inicial.

“Não sei por qual motivo algumas pessoas ainda não se vacinaram. Se não houver consciência da própria população neste momento em que temos todas as vacinas disponíveis vai ficar complicado nos próximos dias”, alertou o prefeito.

A retomada da campanha de vacinação ocorrerá à partir de quarta-feira (05) e segue até sexta-feira (07). Neste período serão atendidas todas as pessoas que estão com a segunda dose ou dose de reforço programada para estas datas e também aquelas que ainda não se vacinaram ou estão com vacinas em atraso.

As vacinas estarão disponíveis das 13 às 16 horas em quatro pontos de imunização, nos ESFs do Parque Eldorado, Primavera II, Castelândia, Buritis e também no Jardim Luciana.