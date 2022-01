Prefeito publica portaria nomeando diretor e Impro confirma criação de força-tarefa

O prefeito José Carlos do Pátio (SD) acatou a decisão judicial determinando a posse dos diretores eleitos do Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis. A portaria foi publicada com data de ontem (19), mas a informação só foi confirmada no final da tarde desta quinta-feira (20). O prazo final para o cumprimento do Mandado de Segurança terminava na próxima semana.

O prefeito havia se recusado a nomear os gestores do Impro alegando que a legislação impediria um novo mandado de Roberto Carlos de Carvalho, que foi reeleito para o cargo em dezembro do ano passado. A chapa liderada por ele, a única inscrita, teve 95% da aprovação dos votantes.

Com a publicação da portaria o diretor executivo, Roberto Carlos de Carvalho, poderá nomear os outros gestores e retomar as atividades normais do Instituto.

O principal desafio é organizar as informações previdenciárias em tempo hábil para o fechamento da folha de pagamentos de janeiro.

Roberto Carlos já havia informado que preparava uma ‘força-tarefa’ para agilizar o serviço e evitar o risco de atraso no pagamento dos servidores.

Outro problema é o ressarcimento dos prejuízos registrados nestes 20 dias de vacância da diretoria. Cálculos preliminares apontam que o instituto deixou de ganhar pelo menos R$ 40 mil em aplicações financeiras.

A procuradoria Jurídica do Impro e o Sindicato dos Servidores Municipais de Rondonópolis (Sipsmur) vão pedir que o Ministério Público abra uma ação de improbidade administrativa para responsabilizar o prefeito e recuperar todos os prejuízos registrados no período.

REPERCUSSÃO

O diretor-executivo do Impro, Roberto Carlos de Carvalho, disse que recebeu a informação no início da noite desta quinta-feira e reagiu com naturalidade. Ele considera que a portaria deveria ser editada retroagindo a posse ao dia primeiro de janeiro, mas afirmou que a prioridade agora é cuidar das informações relativas à folha de pagamento.

“Precisamos fazer muitas alterações, mas a equipe já está preparada e vamos correr contra o tempo. Acredito que será possível preparar tudo para que a folha seja fechada sem risco de atraso no pagamento dos servidores ativos e inativos”, afirmou.

O vereador Reginaldo Santos (SD), que é líder do prefeito na Câmara e foi um do fundadores do Impro, considera que a nomeação dos diretores encerra o impasse e abre caminho para a construção de uma agenda mais positiva.

“Recebi a informação com felicidade e acho que este é um momento de ‘virar a página’. Por mais que a Procuradoria e a Secretaria de Gestão de Pessoas do município tenha tomado essa atitude (recusa na nomeação dos eleitos), o prefeito tem um histórico de respeito aos servidores. Precisamos dar as mãos para superar outros desafios, como a realização de um amplo concurso público”, disse Reginaldo.