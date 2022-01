Prefeitura de Rondonópolis volta com ‘toque de recolher’ e realizará imunização das crianças nas escolas

Em reunião do Comitê de Crise de Rondonópolis realizada na manhã desta segunda-feira (31), na prefeitura, foram divulgadas as novas medidas estabelecidas para a cidade. Determinações, como o ‘toque de recolher’ voltam a ser implantadas a partir de hoje.

Ficou estabelecido o toque de recolher às 23h59, a proibição de realização de shows e a exigência da vacinação das crianças, com idade entre 5 a 11 anos, matriculadas na rede municipal e particular. O município colocará postos de vacinação nas escolas, mas a imunização só ocorrerá com a autorização dos pais, porém, a criança que não for vacinada não poderá frequentar as aulas presenciais.

Os jogos poderão ser realizados com apenas 50% da capacidade do estádio e os torcedores deverão usar máscaras e comprovar que foram vacinados.

Será realizada também a sanitização das escolas e espaços públicos a cada 10 dias.