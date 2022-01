Prefeitura de Tesouro retoma atividades hoje após recesso

Após o recesso das festas de final de ano, Natal e Ano Novo, entre os dias 24 de dezembro a 09 de janeiro, os atendimentos ao público no Paço Municipal em Tesouro e nas secretarias serão retomados hoje (10). Durante o período de recesso foram mantidos apenas os serviços essenciais e algumas atividades administrativas .

“Com a volta do funcionamento normal no Paço Municipal, nós daremos início com força total a mais um ano de muitos trabalhos no nosso município”, disse o prefeito Isaack Castelo Branco.

O prefeito adiantou que 2022 promete ser um ano de muitas realizações, com vários investimentos já programados.

“Temos muitas obras para serem realizadas neste ano, algumas já vamos inaugurar no primeiro semestre. A nossa equipe está empenhada em melhorar e mudar a cada dia a realidade do nosso Tesouro e Batovi, ” relatou o gestor Isaack Castelo Branco.

O horário de atendimento ao público na prefeitura é das 12h00 às 18h00, e nas secretarias municipais das 08h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00 de segunda a sexta-feira.