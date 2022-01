Prefeitura faz sanitização e higienização em unidades de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), realizou a sanitização da UPA, Secretária de Saúde, P.A. e Ceadas na noite desta segunda-feira (17) e cujo objetivo foi realizar a higienização apropriada de locais com grande fluxo de pessoas para conter o avanço de doenças como a Covid-19 e a gripe.

Essa preocupação da SMS se justifica no fato de que nos últimos dias a cidade registrou uma nova onda de Covid 19 e muitos casos de gripe influenza. Com a sanitização, esses ambientes públicos que registram grandes concentrações de pessoas estão sendo devidamente higienizados para eliminar o vírus nos ambientes e evitar a sua propagação.

No início da pandemia a UVZ realizou por diversas vezes a sanitização de próprios públicos com grandes movimentações de pessoas, como praças, ruas, e calçadas do centro comercial, incluindo as frentes dos bancos e lojas, bem como os postos de saúde e unidades hospitalares da rede municipal.

Com surgimento de novos casos, a Secretaria de Saúde se antecipa e de forma preventiva, retoma o processo de sanitização e higienização de locais públicos, para garantir uma maior segurança a população.

Lembrando que todos os cuidados de biossegurança pessoal devem ser mantidos, como o uso constante de máscara de proteção, a higienização das mãos com álcool gel ou sabão; manter o distanciamento mínimo em locais públicos passiveis de aglomeração como, pontos de ônibus, bancos, e supermercados etc., e sobretudo evitar o contato físico com as pessoas.

A expectativa é que se todos se cuidarem, é possível que essa nova onda seja menos agressiva.