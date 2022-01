Prefeitura nega posse aos diretores eleitos e Sispmur recorre ao Judiciário

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) decidiu recorrer à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública para garantir a posse dos novos diretores do Impro, instituto responsável pela previdência dos servidores do município. Eles ingressaram hoje (11) com um mandado de segurança, após a Prefeitura descartar a nomeação do presidente reeleito, Roberto Carlos Carvalho, e anunciar que nomeará outra pessoa para a função.

Na ação judicial o Sispmur argumenta que a Prefeitura indicou um representante para acompanhar o processo eleitoral e em nenhum momento alegou vícios ou irregularidades. O sindicato também afirma que a negativa da Prefeitura se apoia numa lei que foi suspensa no ano passado por iniciativa do próprio Executivo.

Durante a tarde a presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, e Roberto Carlos estiveram na Câmara Municipal e pediram a intervenção dos vereadores para resolver a situação através do diálogo. Eles argumentaram que a situação já causou prejuízos ao Impro e também pode prejudicar a administração municipal.

“Há uma questão política, que é o desrespeito ao desejo manifesto pelos 95% de servidores que elegeram essa chapa, mas há também questões atuariais e econômicas sérias que afetam o município. Então eu clamo aos vereadores para que conversem com o prefeito e nos ajudem a construir uma solução administrativa”, disse Geane.

Em conversa com a reportagem do Agora MT, a sindicalista lamentou o impasse e a necessidade de recorrer à via jurídica para garantir a posse dos eleitos para dirigir o Impro. Ela disse estar otimista quanto a uma decisão favorável do Poder Judiciário em relação ao Mandado de Segurança.

No fim da tarde circularam comentários de que a Prefeitura já havia baixado uma portaria nomeando um outro servidor para assumir a presidência do Impro, de modo a evitar mais prejuízos com a vacância do cargo. Porém, até o fechamento desta reportagem, ainda não havia publicação desta decisão no Diário Oficial do Município.

O presidente reeleito, Roberto Carlos de Carvalho, já anunciou que não aceitará passivamente qualquer tentativa do que chamou de ‘ tentativa de terceirização’ do Impro.

“Eu e toda minha diretoria só vamos desocupar as gavetas diante de uma intimação da justiça. Lembrando que parecer é uma opinião técnica, não é lei”, afirmou

O IMPRO

O Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro) é uma entidade de direito público, natureza autárquica com autonomia administrativa e financeira, recebendo o tratamento de “Instituto”.

O IMPRO se destina a assegurar, aos seus segurados e a seus dependentes os meios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, acidente de trabalho, idade avançada, reclusão e pensão por morte; e a proteger a maternidade e à família.

A administração é feita de servidores que cuidam do patrimônio dos servidores, sem qualquer interferência política.

Atualmente, o patrimônio líquido do IMPRO é de quase 300 milhões de reais. O número de beneficiários já passa dos 900.