Prefeitura propõe reduzir número de táxis e mototáxis em Rondonópolis

A legislação que regulamenta o número máximo de taxistas e mototaxistas em Rondonópolis pode mudar. É o que preveem dois projetos encaminhados em regime de urgência pela Prefeitura e que podem ser votados ainda na sessão ordinária desta quarta-feira (26).

No caso dos mototaxistas a ideia é alterar o artigo 32 da Lei 6.840/2011, que define as formas de funcionamento do serviço. O texto enviado para a Câmara Municipal reduz os parâmetros para o cálculo do limite máximo de vagas – que passará dos atuais 0,33% para 0,27% do contingente populacional do município.

Levando em conta a última estimativa do IBGE, mostrando que a cidade tinha no ano passado 239.613 habitantes, a Prefeitura poderia cadastrar cerca de 800 mototaxistas. Caso a mudança seja aprovada o número máximo deve cair para cerca de 650 profissionais.

Também pode haver redução do número de taxistas, através de uma alteração na Lei 9.386/2017, que regulamenta o serviço.

Conforme o projeto enviado pela Prefeitura, a liberação de permissões obedecerá à proporção de um táxi para cada grupo de 1.270 moradores – e não de um a cada 1,2 mil habitantes como é hoje.

Os projetos não alteram os demais critérios para a concessão de vagas e operação dos serviços de transporte de passageiros.