Prefeitura reabre 10 leitos de UTI para pacientes Covid-19 e amplia enfermarias

A Secretaria Municipal de Saúde reabriu nesta quinta-feira (27), 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender pacientes com Covid-19 no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda). A medida foi tomada diante do aumento das internações em decorrência da Covid-19. Com a reabertura dos 10 leitos de UTI, a ocupação dos leitos intensivos públicos em Rondonópolis está em 50% nesta quinta-feira.

Ainda para atender pacientes com Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde mantém em funcionamento no hospital de retaguarda quatro leitos de suporte respiratório (semi-intensivo) e foram abertos mais 11 leitos de enfermaria, totalizando 19 leitos disponíveis exclusivamente para pacientes com Covid-19.

Diante do aumento de casos da doença em Rondonópolis e das internações, a Secretaria Municipal de Saúde destaca que mantém o monitoramento constante da situação e caso haja necessidade, novas medidas podem ser tomadas para garantir o atendimento à população.

Unidades Sentinela

Os atendimentos dos pacientes com sintomas de Covid-19 ou Influenza estão sendo realizados em seis unidades Sentinela das 7h às 11h e das 13h às 17h: Policlínica Itamaraty, ESF Cidade de Deus, ESF André Maggi, EFS Pedra 90, ESF Padre Miguel e ESF Dom Osório.

Também tem atendimento noturno – das 18h às 24h – nas unidades Sentinela Vila Olinda, Vila Rica, Cidade de Deus e Policlínica Itamaraty.