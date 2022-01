Prefeitura vai fazer busca ativa para levar crianças nas escolas

A partir dessa segunda-feira (10) a Secretaria Municipal de Educação com apoio da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) vai realizar um verdadeiro mutirão de busca ativa de crianças que estão fora da escola. Os trabalhos vão se concentrar inicialmente na região do bairro Alfredo de Castro e na sequência na região da Vila Rica.

Para que o trabalho seja efetivo a Secretária de Educação do município, Mara Gleibe, pede a colaboração dos moradores dos bairros onde vai acontecer o mutirão para que recebam os agentes de combate a endemias a fim de garantir uma vaga para as crianças nas escolas. “É muito importante que os pais conversem com os agentes que serão os responsáveis por coletar os dados para depois efetivar a matrícula”, destaca.

Os agentes de endemias vão passar de casa em casa conversando com os moradores e, caso identificada alguma criança que não esteja matriculada, vão anotar o nome dos pais ou responsáveis juntamente com o contato de telefone. Posteriormente, a equipe da Secretaria Municipal de Educação vai entrar em contato com a família para agilizar o processo da matrícula.

A intenção da Semed é ter 100% das crianças em idade escolar matriculadas. A expectativa do município é ter cerca de 25 mil alunos frequentando as aulas na rede.