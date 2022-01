Presidente do Conselho alerta para casos de agressões contra idosos em Rondonópolis

A vereadora Marildes Ferreira (PSB), defendeu nesta semana uma participação maior da sociedade e das instituições públicas em ações visando ampara os rondonopolitanos que já chegaram à ‘terceira idade’. A parlamentar assumiu a presidência do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Rondonópolis e manifestou preocupação com o aumento de casos de agressões e golpes cometidos contra os idosos.

Conforme a vereadora, a maioria dos casos envolvem maus tratos e exigem uma resposta vigorosa do Conselho. “Todos temos que dedicar o nosso tempo para ouvir, receber e encaminhar as denúncias aos órgãos competentes, elaborar projetos e executar ações; todos nós do Conselho somos representantes e atuamos de forma voluntária”, lembrou a vereadora.

“Eu não tinha a dimensão de quantos nossos idosos sofrem por falta de moradia, saúde, cuidados, carinho por parte de quem deveria amparar que é à família”, lamentou.

Marildes disse que se deparou com muitas denúncias e percebeu a fragilidade das políticas públicas implantadas. Ela lembra que assim como a criança o idoso também é de responsabilidade da família.

A vereadora destacou também casos de mulheres idosas abusadas sexualmente e espancadas por familiares, fora os casos de exploração financeira.

“São tantos que estão na cama, doentes, deficientes, nas mais precárias condições de higiene e cuidados com a alimentação. Visitamos uma idosa que passa o dia todo trancada e fica sem comer até a noite quando o único filho chega do trabalho. Temos muito trabalho à frente do Conselho para garantir dignidade a pessoa idosa”, disse.

O Conselho possui um fundo para receber doações, segundo a parlamentar. “Fiquei feliz porque nestes últimos dias recebemos mais de R$ 100 mil em recursos financeiros de empresas que acreditam no nosso trabalho e fizeram suas doações. Recursos esses que ficam tutelados no fundo de Assistência Social”, afirmou a parlamentar.

“Temos que cuidar das nossas crianças, das mulheres e dos nossos idosos; é o passado e o futuro que se entrelaçam é nosso dever cuidar de todos”, completou a vereadora.