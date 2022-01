Justiça do Trabalho suspende posse de eleitos e prorroga mandato de diretores no STTRR

A Justiça do Trabalho decidiu suspender a posse da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região (STTRR), marcada para acontecer no próximo sábado (15). A decisão divulgada nesta terça-feira (11) e também mantém os atuais diretores nos cargos até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança.

A suspensão foi determinada em caráter liminar (provisório) pelo juiz do Trabalho, Aguimar Peixoto. Ele considerou que há indícios de desrespeito ao estatuto e também ao regimento eleitoral aprovado em assembleia pelos associados do STTRR.

O magistrado cita como possíveis irregularidades a avaliação dos pedidos de impugnações de candidaturas e também procedimentos como a substituição de membros da Comissão Eleitoral e a mudança da data de votação sem aprovação por assembleia geral.

“A par de violar o estatuto da entidade, há indícios de que tal decisão afetou negativamente a própria participação dos trabalhadores na eleição”, ressaltou o magistrado ao comentar o adiamento da eleição, de 26 de novembro para o dia 03 de dezembro de 2021.

Na decisão o magistrado justifica a suspensão da posse para evitar riscos ao resultado útil da ação que pede a nulidade do processo eleitoral. Conforme ele, há indícios de irregularidades graves que precisam ser apurados.

“A prova dos autos traz elementos suficientes à conclusão de que o processo eleitoral padece de irregularidades que o tornam inválido, de modo que a posse dos novos dirigentes eleitos com tal mácula pode causar sério dano à administração do Sindicato (…)bem como aos interesses da categoria profissional representada pela aludida entidade, colocando em risco o resultado útil do pronunciamento jurisdicional”, disse o juiz Aguimar Torres.

BATALHA JURÍDICA

A decisão suspendendo a posse dos novos diretores do STTRR representa uma reviravolta e também um prolongamento da batalha jurídica que marcou todo o processo eleitoral, realizado no ano passado.

Duas chapas participaram da disputa, uma presidida por Afonso Aragão, que sagrou-se vencedor, A outra era liderada pelo atual presidente do Sindicato, Luiz Gonçalves da Costa – que é um dos oito proponentes do Mandado de Segurança concedido hoje.

Os advogados da chapa vencedora informaram que ainda não foram notificados da nova decisão judicial. Eles disseram que vão aguardar a notificação para avaliar que medidas serão tomadas para assegurar a posse dos eleitos.