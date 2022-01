PRF apreende mais de 300 kg de cocaína com fotos de traficante mexicano

A Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta sexta-feira (28), em Tangará da Serra-MT, mais de 300kg de cocaína escondidos em um compartimento oculto de um caminhão. O motorista afirmou que não sabia da droga e que a carga seria de cimento.

O homem de 30 anos aparentou nervosismo ao ser abordado. Foram encontrados 337 tabletes de cocaína, com o peso de aproximadamente 368,6 kg.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Nos tabletes, estavam estampas fotos do mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, comumente referido por seu pseudônimo El Mencho, é um traficante e líder do Cartel da Nova Geração de Jalisco, um grupo de traficantes com sede em Jalisco. Ele é a pessoa mais procurada no México e uma das mais procuradas nos EUA.