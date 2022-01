PRF intensifica fiscalizações e apreende mais de 20 Kg de drogas nesta sexta (28)

Duas mulheres foram presas transportando mais de 9Kg de pasta base de cocaína em um ônibus interestadual nesta sexta-feira (28), em Rondonópolis-MT.

Conforme informações da PRF Izadora, a guarnição estava realizando abordagem de rotina na BR-364, no Km 211, quando um ônibus que fazia a linha Cuiabá-MT/ Rio de Janeiro foi parado e em fiscalização duas mulheres apresentaram grande nervosismo.

As suspeitas seguiam para o destino de Ribeirão Preto-SP e após revista em cada uma das mulheres, foi localizada cintas presas na região abdominal, uma com um pouco mais de 4Kg e a outra com 5Kg de pasta base de cocaína.

Após a droga ser encontrada uma das suspeitas informou que receberia R$ 3 mil e a outra mulher confessou que ganharia R$ 4 mil pelo transporte.

Diante das circunstâncias, as mulheres foram presas e a droga apreendida, vale ressaltar que apesar de elas estarem no mesmo ônibus e com o mesmo destino, em nenhum momento afirmaram que agiam juntas.

Outro Caso

Também na data desta sexta-feira (28), uma outra mulher foi presa transportando cerca de 15 Kg de maconha em um ônibus interestadual.

Durante fiscalização no compartimento de passageiros em um ônibus que seguia Cascavel- PR/Porto Velho-RO, a passageira demonstrou bastante nervosismo, E em contradição nas respostas.

E no momento da revista foi encontrada dentro da bolsa da mulher 19 tabletes de maconha, totalizando 15 Kg.

A suspeita que tinha como destino final Campo Grande-MS, foi presa e a droga apreendi