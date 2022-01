Primeira Lei Seca do ano prende 27 motoristas por embriaguez no interior do estado

Vinte e sete motoristas foram presos por embriaguez ao volante na primeira edição da Operação Lei Seca de 2022, que aconteceu na madrugada deste sábado (08.01), nos municípios de Sorriso e Nova Mutum. As duas edições atendem a 1ª Mobilização Nacional das Operações Lei Seca deste ano.

Em Sorriso, ocorreram 18 prisões por embriaguez e 24 autuações por condução de veículo sob influência de álcool (quando o teor de álcool no sangue é menor do que o estado de embriaguez). Também houve uma prisão de um condutor em decorrência de um mandado de prisão expedido pela Justiça do Maranhão.

Ao todo, a edição abordou 134 veículos, removeu 20 veículos, sendo 11 automóveis e nove motocicletas e recolheu 12 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs).

A edição da Lei Seca em Sorriso contou com a ação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, do 12ª Batalhão da Polícia Militar, da Polícia Judiciária Civil local, do Corpo de Bombeiros Militar local, da Guarda Municipal, do 37º Ciretran e da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Nova Mutum

Já em Mutum, nove motoristas foram presos por embriaguez e 15 condutores foram autuados por conduzir veículo sob efeito de álcool. Houve ainda dois motoristas autuados por se recusarem a fazer o teste de alcoolemia.

Ao todo, 28 Autos de Infração de Trânsito foram lavrados e 18 veículos foram autuados. Destes, sete condutores foram flagrados dirigindo sem possuir habilitação para tal e outros três foram autuados por dirigir veículo sem registro ou não licenciado.

A edição removeu ainda 11 veículos, sendo nove carros e duas motocicletas e recolheu 13 documentos, sendo nove CNHs e quatro Comprovantes de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

A edição contou com a Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil local e o 44º Ciretran.