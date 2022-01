Primeiro final de semana de 2022 não registra óbitos na BR-163

O final de semana que marcou a entrada do novo ano não registrou nenhuma ocorrência com óbito na BR-163/364, entre os dias 31 de dezembro de 2021 (sexta-feira) e 2 de janeiro de 2022 (domingo), apesar do trânsito atípico. Assim como no feriado prolongado de Natal, que também não registrou mortes na rodovia, o tráfego de veículos leves aumentou, enquanto o movimento de carretas e caminhões diminuiu.

O índice da Concessionária aponta para uma melhora na segurança viária com relação ao feriado de ano novo do ano anterior, com redução de 23,5% no número de ocorrências.

Durante as festividades de final de ano, a Concessionária realizou a operação ‘Rota à Vista’, com reforço das equipes operacionais e viaturas em pontos estratégicos dos 855,9 quilômetros de rodovia sob concessão visando garantir celeridade no atendimento ao usuário. Além disso, a empresa contou com o apoio constante da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também intensificou os trabalhos de fiscalização para reduzir os índices de acidentes. Das ocorrências registradas no feriado prolongado de réveillon, 62,5% não deixaram feridos e ao todo seis pessoas foram encaminhas pelas equipes de resgate da Rota do Oeste à unidade de saúde mais próxima.

Já a estatística sobre as panes mecânicas na BR-163/MT foi semelhante aos registros do feriado prolongado de Natal, quando os números foram superiores aos registrados em 2020. De 31 de dezembro a 2 de janeiro de 2022 foram atendidos 60 casos de panes mecânicas a mais do que no mesmo período do ano anterior, representando um aumento de 17%. Mais da metade dos usuários que tiveram sua viagem interrompida puderam voltar à estrada após o atendimento imediato das equipes operacionais da Concessionária.

A Rota do Oeste conta com uma estrutura completa de atendimento aos usuários, com uma base SAU a cada 50 quilômetros da rodovia. A frota da empresa está equipada com mais de 70 veículos disponíveis para o atendimento, incluindo 18 ambulâncias, sendo 5 delas com UTI móvel. Além das bases ao longo da rodovia, aqueles que precisarem de atendimento devem solicitar pelo telefone 0800 065 0163, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.