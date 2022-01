Projeto da Assistência Social beneficia 97 famílias com entrega de material escolar

O kit escolar é doado somente para as famílias cadastradas no projeto “Criança Feliz”, que atende o público infantil da faixa etária de 0 a 3 anos e mães gestantes.

A Prefeitura de Jaciara, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, entregou na tarde desta quinta-feira (27), Kits de materiais escolares para 97 famílias jaciarenses.

A ação, que faz parte do projeto “Criança Feliz”, foi realizada no Centro de Convivência de Idosos Leopoldo Francisco Sonsin (Conviver), onde contou com a presença da prefeita Andréia Wagner (PSB) e da secretária de Assistência Social, Sofhia Russi.

“O Social é uma área muito especial para está administração. Cuidamos de famílias em vulnerabilidade financeira e, os programas criados vem de encontro às necessidades. Nossas equipe realizam um trabalho sério, responsável e feito com muito amor. A entrega de kits escolares fazem muita diferença para os pais cadastrados e não mediremos esforços para cada vez mais, alcançar pessoas que realmente precisa do apoio da Prefeitura”, destacou a prefeita Andréia.

O kit escolar é doado somente para as famílias cadastradas no projeto “Criança Feliz”, que atende o público infantil da faixa etária de 0 a 3 anos e mães gestantes.

“Todo início de ano, os pais têm aquela preocupação com a lista de materiais escolares a seus filhos, tendo incerteza daquilo que precisa comprar. Pois, os pais sempre nos procuram e relatam a situação. Às vezes, eles não têm condições para comprar o material. Então, pensando nisso, resolvermos fazer esta entrega desses kits de material escolar, antes do início das aulas escolares, para as famílias de Jaciara, sendo uma ação do projeto Criança Feliz”, explicou a secretária de Assistência Social, Sofhia Russi.

Segunda gestora da pasta, ainda destacou que desde que assumiu a gestão da secretaria, no ano passado, tem feito o compromisso de visitar as famílias para e ouvir as necessidades dos pais e das crianças no município. “Temos muito carinho e amor por essas crianças. O nosso trabalho é acompanhado pelas visitadoras, que são profissionais da equipe de trabalho, como as assistentes sociais, psicóloga e demais colaboradores, que contribuem diariamente nas ações da secretaria”, completou.

A dona de casa, Rose Pociano, mãe da pequena Ana Vitória de 2 anos e de outro filho de 12 anos, do bairro Santo Antônio, foi uma das famílias que recebeu o Kit escolar.

“Estou muito contente em receber o kit escolar. Pois ajuda bastante na economia. Eu que tenho outro filho de 12 anos que estuda. No início do ano, por exemplo, ficamos um pouco apertado com as contas de casa. A minha filha, que é uma criança especial, precisa de tratamento médico e gente acaba gastando mais com compra de medicamentos. Então, só tenho que agradecer a oportunidade da secretaria”, agradeceu a moradora do Santo Antônio,que comentou que a filha recebeu assistência na Creche Menina Angélica.

Mesmo para aqueles pais e responsáveis que não puderam comparecer no ato de entrega dos Kits escolares, a Secretaria de Assistência Social informou que entrará em contato para encaminhar os materiais.

CRAS – Inscrições para o projeto “Criança Feliz” estarão abertas em fevereiro e poderão ser feitas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Santo Antônio.