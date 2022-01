Projeto de readequação dos refletores do estádio Luthero Lopes vai custar R$ 1,56 milhão

A Prefeitura de Rondonópolis vem cumprindo com o seu compromisso de readequar a iluminação dos refletores do campo do Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes para as competições esportivas e o campeonato de futebol da Copa do Brasil edição 2022 que eventualmente sejam realizadas em Rondonópolis.

Por exigência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que a praça esportiva seja aprovada e liberada para a competição, alguns laudos técnicos precisam ser apresentados a entidade até o dia 14/01, antes da definição de mando de campo dos confrontos da Primeira Fase e os mandos de campo da Segunda, que serão definidos em um sorteio marcado para o dia 17 de janeiro, às 15h (horário de Brasília), na sede da empresa no Rio de Janeiro.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), o laudo de vistoria da Polícia Militar realizado nesta terça-feira (11), deve ficar pronto amanhã (12), quando então será entregue à diretoria do União Esporte Clube (UEC), juntamente aos laudos da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros e, da Engenharia, que já estão prontos e aprovados.

No entanto, de acordo com a SMEL, conforme o laudo de vistoria da PM realizado em 2021, e ainda em vigor até o mês de fevereiro/2022, a praça esportiva local está apta a realizar jogos, sob o ponto de vista técnico e de segurança.

Todavia, a questão dos refletores é um pouco mais complicada, pois exigiu um projeto técnico de readequação que foi elaborado pela SINFRA, mas que inclusive já foi concluído e aprovado pelo Prefeito José Carlos do Pátio, e deverá seguir para a licitação, em breve.

No entanto, como o processo de licitação depende do comparecimento de empresas interessadas em participar da concorrência; caso não haja nenhum impedimento legal, dentro de aproximadamente 60 dias as obras deverão ser licitadas, e após os prazos legais, as readequações na iluminação de campo, serão realizadas.

Infelizmente, como o prazo do sorteio de mando de campo da primeira fase é exíguo (17/01), é muito provável que as partidas com horários noturnos, sejam realizadas em outra praça esportiva da região, muito provavelmente na Arena Pantanal na capital Cuiabá. No entanto, após as oberas, o Estadio Luthero Lopes estará apto sediar competições esportivas e jogos noturnos, com o conforto e a qualidade de luminosidade ideal para os jogadores e torcedores.

READEQUAÇÕES

Segundo informações do engenheiro eletricista Samuel Garcia de Souza, assessor de obras e instalações elétrica, projetista/orçamentista da Sinfra, o projeto de readequação da iluminação de campo, está orçado inicialmente em R$ 1.564.365,04 e será custeado com recursos próprios do município.

Conforme o engenheiro, o novo sistema de iluminação vai constar de melhorias significativas no fluxo luminoso, eliminando sensivelmente o deficit luminotécnico do atual sistema. Samuel relata que o Projeto Básico elaborado para o estádio prevê a substituição dos 60 refletores de vapor metálico instalados hoje no estádio, por refletores Led de 1.500 W com fluxo luminoso de 225.000 lumens.

Ainda segundo ele, “os refletores atuais possuem aproximadamente 180.000 lumens, com isto, esperamos estar adequando a iluminação do estádio aos critérios exigidos pelas instituições de regulação das competições esportivas (CBF e FMF)”, disse o engenheiro.